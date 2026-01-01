خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة..رئيس أذربيجان يؤكد إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية على أراضي الإمارات

أبوظبي في 28 فبراير/وام/ تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بحثا خلاله التصعيد العسكري في المنطقة وما يمثله من تهديد خطير لأمنها واستقرارها.

وعبر رئيس جمهورية أذربيجان، خلال الاتصال، عن إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، وتضامنها مع دولة الإمارات في دفاعها عن أرضها وسيادتها وأمن شعبها..مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة..فيما عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لفخامة إلهام علييف على موقف أذربيجان الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان على أن الوضع الخطير والمفصلي الذي تمر به المنطقة يتطلب ضبط النفس والحكمة ووقف التصعيد واللجوء إلى الحوار حفاظاً على الأمن والاستقرار الإقليميين.