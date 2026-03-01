الخارجية القطرية تستدعي سفير إيران وتعبر عن احتجاجها الشديد ورفضها القاطع استهداف أراضي قطر

الدوحة في الأول من مارس/وام/ استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم، علي صالح آبادي، سفير إيران لدى الدوحة وعبرت عن احتجاجها الشديد واستيائها البالغ ورفضها القاطع لاستهداف أراضي دولة قطر، والذي يشكل انتهاكا سافرا لسيادتها، وتهديدا لأمنها، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

‎ ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية تأكيده خلال اللقاء أن تكرار هذا الاستهداف يعد تصرفا طائشا وغير مسؤول، ويتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات بين البلدين، وأن استمرار مثل هذه التصرفات غير المسؤولة سيؤدي حتما إلى تداعيات خطيرة على العلاقات الثنائية، لا سيما وأن دولة قطر عملت بجد على دعم الحلول الدبلوماسية لخفض التصعيد.

‎ وأكد الخليفي ، أن استهداف أراضي دولة قطر أدى إلى ترويع المدنيين وإلحاق أضرار بالمناطق السكنية، مشددا على ضرورة العودة فورا للحوار والمسارات الدبلوماسية لحل الخلافات وإيقاف العمليات العسكرية التي تشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم في المنطقة.

