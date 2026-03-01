في اتصال هاتفي مع صقر غباش..رئيس مجلس المستشارين المغربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي الإمارات

أبوظبي في 28 فبراير/وام/ تلقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي سيدي محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة بحثا خلاله تطورات الأوضاع المتصاعدة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي .

وأعرب معالي سيدي محمد ولد الرشيد خلال الاتصال عن إدانة بلاده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات مؤكداً أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها، وتعد انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وعبر رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة عن استنكار المملكة للاعتداءات وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

من جانبه شكر معالي صقر غباش .. رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة لموقف المغرب الداعم للإمارات.