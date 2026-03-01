الطيران المدني تصدر قراراً بإيقاف تصاريح الطيران للطائرات الشراعية والطائرات بدون طيار وطائرات الهواة

أبوظبي في 28 فبراير/وام/ قررت الهيئة العامة للطيران المدني إيقاف جميع تصاريح الطيران الخاصة بالطائرات الشراعية، والطائرات بدون طيار "الدرونز"، وطائرات الهواة بمختلف أنواعها، وذلك اعتباراً من تاريخه ولمدة أسبوع.

يأتي هذا القرار في ضوء الظروف الراهنة، وحرصاً على تعزيز مستويات السلامة وحماية المجال الجوي للدولة.

وخلال فترة الإيقاف، يُحظر حظراً تاماً تشغيل أو تحليق هذا النوع من الطائرات داخل أجواء الدولة.

وستقوم الهيئة بتقييم المستجدات قبل انتهاء المدة المحددة، واتخاذ القرار المناسب بشأن استئناف النشاط أو تمديد الإيقاف وفقاً لما تقتضيه الظروف.

وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذا القرار إلزامي، وأن أي مخالفة ستعرض مرتكبها للإجراءات القانونية المعمول بها في الدولة.