الكويت تستدعي سفير إيران وتبلغه إدانتها واستنكارها للهجمات الإيرانية التي استهدفتها

الكويت في الأول من مارس/وام/ استدعت وزارة الخارجية الكويتية، محمد توتونجي، سفير إيران في الكويت، وأبلغته إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية الآثمة، التي استهدفت البلاد عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأجوائها، ولميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الوزارة تأكيدها في بيان لها أن تلك الهجمات الإيرانية لا سيما التي استهدفت مطار الكويت الدولي، تتنافى بشكل قاطع وصريح مع القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المرافق المدنية وتعريض المدنيين للخطر.

وجددت الوزارة حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة رداً على هذا العدوان السافر بما يتناسب مع حجم وشكل هذا الاعتداء وبما يتوافق مع القانون الدولي، واتخاذها لجميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها.

وأكدت الوزارة أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ وأن أي مساس بسيادة، أية دولة عضو في المجلس يُعد تهديداً مباشراً لأمنها الجماعي.

