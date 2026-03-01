خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة..الرئيس الصربي يؤكد تضامن بلده مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

أبوظبي في 28 فبراير /وام/ تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا أعرب خلاله عن إدانة بلاده الاعتداءات الإيرانية السافرة

على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة..مؤكداً تضامنها الكامل مع دولة الإمارات.

وتناول الاتصال التطورات التصعيدية الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين..وأكد الرئيس الصربي أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها وانتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الصربي لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

كما شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار الجاد لإيجاد حلول دبلوماسية بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويحول دون مزيد من التصعيد فيها.