الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات: تفعيل خطط تشغيلية لاحتواء تداعيات التطورات الإقليمية

أبوظبي في الأول من مارس/ وام/ كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تفعيل الخطط التشغيلية لاحتواء تداعيات التطورات التي تشهدها المنطقة مؤكدة أن قطاع الطيران الإماراتي يواصل إدارة حركة المسافرين بصورة منظمة ومرنة لاحتواء تأثير التعديلات المتلاحقة في جداول الرحلات، بما يسهم في الحد من التأثيرات التشغيلية وضمان انسيابية الإجراءات داخل مباني الركاب بمطارات الدولة.

وأفادت الهيئة بأن مطارات الدولة والناقلات الوطنية تعمل بصورة متكاملة على إدارة الحركة التشغيلية وفق الخطط المعتمدة، وتضمنت الإجراءات إعادة توجيه بعض الرحلات بين مطارات الدولة، وتسريع عمليات إعادة الجدولة للرحلات، إلى جانب تعزيز التنسيق الميداني داخل مباني الركاب للتعامل مع أي تكدس محتمل.

وأعلنت الهيئة عن تحمل الدولة لكافة تكاليف الاستضافة والإعاشة للمسافرين المتأثرين و العالقين بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية خلال فترة التعديلات التشغيلية.

وخلال الساعات الماضية، تعاملت مطارات الدولة والناقلات الوطنية مع نحو 20,200 ألف تأثروا بإعادة جدولة بعض الرحلات، حيث تم توفير أماكن إقامة مؤقتة، وتقديم وجبات ومشروبات، إضافة إلى تسهيل إجراءات إعادة الحجز وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

كما قامت الناقلات الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع عدد من الرحلات القادمة والمغادرة المتأثرة بالظروف التشغيلية، حيث تم نقل المسافرين إلى وجهاتهم داخل الدولة، وتوفير الإقامة المؤقتة للمسافرين العابرين، واستكمال الإجراءات النظامية وفق الأطر المعتمدة.

وأفادت الهيئة بمواصلة التنسيق بين المطارات وشركات الطيران لمتابعة أوضاع الرحلات وإعادة جدولتها بما يدعم استئناف العمليات بشكل آمن ومنظم حالما تسمح الظروف بذلك.

وتجدد الهيئة دعوتها للمسافرين إلى متابعة التحديثات الرسمية عبر القنوات المعتمدة، والتواصل المباشر مع شركات الطيران للاطلاع على أي مستجدات تتعلق برحلاتهم.