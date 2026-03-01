قوة دفاع البحرين تدمر 45 صاروخا و9 طائرات مسيرة إيرانية.. وتؤكد جاهزيتها لصد أي عدوان

المنامة في الأول من مارس / وام / أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظوماتها للدفاع الجوي تصدت بفاعلية لهجمات عدائية إيرانية آثمة، حيث نجحت في تدمير وإسقاط 45 صاروخاً و9 طائرات مسيّرة، من ضمنها طائرات مسيّرة من نوع "شاهد 136".

وأهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم، كما شددت على أهمية الابتعاد تماماً عن مواقع الهجمات، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأوضحت القيادة العامة أن الفرق الميدانية المختصة تواصل إجراءات تأمين مواقع الهجمات لضمان سلامة كافة المواطنين والمقيمين، وطمأنت الجميع بأن منظوماتها الدفاعية على أهبة الاستعداد وأتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات تمس سلامة الوطن، مؤكدة أن يقظة وجاهزية رجالها قادرة على صد ودحر أي عدوان يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين.

