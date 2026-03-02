كلمة رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في ظل الأحداث الجارية

أبوظبي في الأول من مارس/ وام / قال معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في كلمة له في ظل الأحداث الجارية : شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اليومين الماضيين استجابة وطنية منسقة شاركت بها مختلف الجهات المعنية، والتي تعاملت مع المستجدات باحترافية عالية ووفق أعلى معايير الجاهزية والاستعداد الوطني وبتناغم تام وتكامل بين كافة الجهات المستجيبة.

وأضاف معاليه: نؤكد تقديرنا لجهود جميع الفرق الميدانية التي أدت واجبها بمهنية ومسؤولية وطنية تجسد مستوى عالياً من الجاهزية وتنسيقاً وطنياً محكماً وتكاملاً واضحاً في الأدوار مما أكد على قدرة منظومتنا الوطنية على التعامل الفوري والمنظم وفق خطط معتمدة وإجراءات دقيقة.

وأوضح معاليه أنه منذ اللحظة الأولى، تم تفعيل منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية ورفع مستويات الجاهزية التشغيلية استناداً إلى تقييم مستمر وشامل للمخاطر والتهديدات، بما يضمن حماية الأرواح وصون المكتسبات الوطنية واستمرارية الخدمات الحيوية دون تأثر.. إن ما تحقق اليوم هو ثمرة عمل مؤسسي تراكمي، قائم على التخطيط الاستباقي، والتمارين الوطنية المشتركة، وبناء قدرات مستدامة تعزز مرونة الدولة في مواجهة مختلف السيناريوهات.

وقال : في هذا السياق، نثمّن وعي أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين والتزامهم بالتوجيهات والتعليمات الرسمية، وما أظهروه من تماسك مجتمعي وثقة وتعاون يعكس روح المسؤولية التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات. إن هذا التلاحم بين المؤسسات والمجتمع يشكل ركيزة أساسية في منظومة الجاهزية الوطنية، ويعزز قدرتنا على إدارة التحديات بثبات واتزان.

وأضاف: لقد أثبتت هذه المرحلة مجدداً أن دولة الإمارات تمتلك منظومة جاهزية وطنية راسخة، تعمل وفق إطار حوكمة واضح واستجابة منسقة على أعلى المستويات، ونؤكد أن الجهات المختصة تتابع التطورات بدقة وعلى مدار الساعة، وتقوم بتقييم مستمر للموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق المستجدات، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية والاستعداد. إننا على ثقة راسخة بأن دولة الإمارات ستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة وصلابة، مستندة إلى رؤية قيادتها الرشيدة وكفاءة مؤسساتها، ووعي مجتمعها،.

ختاماً، نؤكد أن سلامة المجتمع وأمنه واستقراره أولوية وطنية مطلقة، لذا ندعو الجميع إلى مواصلة الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات حصراً من القنوات الرسمية المعتمدة، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة ونؤكد استمرار إطلاع الجمهور على كافة المستجدات بكل شفافية ووضوح.