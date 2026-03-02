حاكم أم القيوين يستقبل المسؤولين وجموع المهنئين بشهر رمضان

أم القيوين في الأول من مارس/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من سعادة عائشة محمد سعيد الملا رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وسعادة الدكتورة أمل عبدالله الهدابي النائب الأول لرئيسة المجلس، وسعادة عائشة راشد ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات، والدكتورة موزة عبيد غباش.

كما استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين الطالبة مهرة سالم عيسى آل علي أول طالبة خريجة من جامعة أم القيوين من أصحاب الهمم "الشلل الدماغي"، حيث انضمت للجامعة بعد صدور أول قرار وزاري لدمج أصحاب الهمم في المؤسسات التعليمية بالدولة.

وتقبل سموه التهاني بالشهر الفضيل من المواطنين وأبناء القبائل، الذين أعربوا جميعاً عن خالص تهانيهم، بهذه المناسبة الإسلامية، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والأمن والسلام.