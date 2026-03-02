رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان تداعيات التطورات الإقليمية

أبوظبي في 2 مارس/ وام / تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، تناول التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشدد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد لتجنب توسيع الصراع في المنطقة لما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.،داعيين إلى الحوار والحلول الدبلوماسية في التعامل مع مختلف القضايا بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.