بحضور منصور بن زايد.. منافسات مثيرة في ثالث جولات "كأس منصور بن زايد لكرة القدم"

أبوظبي في 2 مارس/ وام / شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مساء الأحد، جانباً من منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ "كأس منصور بن زايد لكرة القدم" في نسختها الثالثة عشرة.

وتقام منافسات البطولة على ملعب فندق "قصر الإمارات ماندارين أورينتال" بالعاصمة أبوظبي، بتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية. وقد تابع سموه المباراة التي جمعت بين فريقي "دائرة القضاء" و"مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي".

وتأتي هذه البطولة تجسيداً لاهتمام سموه وحرصه الدائم على دعم الحركة الرياضية والشبابية في الدولة، وتعزيز دور الفعاليات الرمضانية في تشجيع المجتمع على تبني نمط رياضي نشط، يسهم في الارتقاء بجودة الحياة، ونشر الثقافة الرياضية، وتوطيد أواصر الترابط بين المشاركين في بيئة محفزة.

وأشاد سموه بالدور الإيجابي للبطولة في ظل المشاركة الواسعة من مختلف الفرق، مثنياً على الأداء الرياضي المتميز والمستوى الفني والتنظيمي الرفيع. كما نوّه سموه بالروح الرياضية العالية التي تجمع المشاركين في هذا التجمع الرمضاني الهادف إلى تعزيز مكانة الرياضة ودورها الجوهري في ترسيخ التواصل المجتمعي، متمنياً سموه التوفيق والنجاح لكافة الفرق المشاركة.