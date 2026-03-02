الجامعة العربية تؤكد رفض المساس بسيادة الدول العربية وتدين الاعتداءات الإيرانية

القاهرة في 2 مارس/ وام / أعربت الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية عن إدانتها واستنكارها الشديد لاستهداف سيادة وسلامة أراضي الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، مشددة على أن ذلك يعد انتهاكًا سافرًا للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، كما أنه ينطوي على مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها.

وأكدت في بيان وزعته الجامعة العربية مساء أمس أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، وترفض رفضًا قاطعًا المساس بسيادة أي من الدول العربية تحت أي مبرر، داعية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتحكيم العقل وعدم توسيع رقعة الصراع، وما قد ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة لا تحمد عقباها.

كما أعربت الدول الأعضاء عن تقديرها للجهود الحثيثة والمساعي الدبلوماسية التي بذلتها سلطنة عمان وعدد من الدول الشقيقة، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية ودولة قطر، إلى جانب الدول الصديقة، سعيًا لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد، مؤكدة أهمية الاستفادة من تلك الجهود.

-سر-.