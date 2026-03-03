إعلان الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي 2025-2026

الشارقة في 2 مارس / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة أسماء الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي "نصوص مسرحيَّة للكبار (2025-2026)"، التي تهدف إلى دعم التأليف المسرحي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفازت الكاتبة العُمانية مريم عبدالله مبارك بالمركز الأول عن نصها "وصية قبل أن أولد"، وحل الكاتب الإماراتي أحمد عبدالله راشد ثانيا عن نصه "وجنى على نفسه"، فيما جاء العُماني بدر الحمداني ثالثاً عن نصه "المحطة".

يُمنح المركز الأول 100 ألف درهم، والثاني 50 ألف درهم، والثالث 25 ألف درهم، على أن يُكرم الفائزون خلال الدورة الخامسة والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية في 24 مارس المقبل.

وتشترط الجائزة أن تكون المشاركات باللغة العربية الفصحى، أصلية، لم تُنشر أو تُشارك سابقاً في مسابقات أخرى، وأن يشارك المتسابق بنص واحد فقط، ويُغلق باب التقديم في الأول من فبراير من كل عام.