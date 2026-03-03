منتدى الفجيرة الرمضاني يناقش "الاستقرار الأسري"

الفجيرة في 3 مارس/ وام / شهد منتدى الفجيرة الرمضاني في دورته الحادية عشرة لعام 2026، أمسية رمضانية حول قضايا الأسرة والمجتمع بعنوان "الاستقرار الأسري مفتاح السعادة المجتمعية"، بتنظيم من جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع مؤسسة غبشة للفعاليات والتدريب، بحضور الدكتور خالد الظنحاني مؤسس ورئيس المنتدى الرمضاني وعدد من الشخصيات المجتمعية.

استضاف الأمسية الدكتور سالم بن علي اليليلي في مجلسه بمنطقة وادي سهم بالفجيرة، حيث تضمنت الجلسة كلمات حول أهمية تعزيز تماسك الأسرة كركيزة لبناء مجتمع مستقر، مع استعراض الأبعاد الشرعية والقانونية والاجتماعية للاستقرار الأسري، وأهمية الحوار الواعي وإدارة الخلافات بالرحمة والحكمة، إلى جانب توجيه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدعم العلاقات الأسرية.