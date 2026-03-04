انطلاق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني في أبوظبي دعماً لحملتي "وقف أم الإمارات للأيتام" و"حد الحياة "

أبوظبي في 4 مارس /وام/ انطلق اليوم مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني للأرقام المميزة، الذي ينظمه مركز النقل المتكامل التابع لـدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع الإمارات للمزادات، دعماً لحملتي "وقف أم الإمارات للأيتام" و"حد الحياة لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً"، في خطوة تجسد التزام المركز بدعم المبادرات الوطنية والإنسانية ذات الأثر المستدام.

يمتد المزاد حتى 9 مارس الجاري ليتيح للجمهور المشاركة في المزايدة على مجموعة مميزة من أرقام لوحات المركبات عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق "الإمارات للمزادات"، وفق الآلية المعتمدة طوال فترة انعقاده، على أن تُخصص عائداته بالكامل لدعم الحملتين.

يشمل المزاد طرح 555 لوحة مميزة، تتضمن أرقاماً للوحات المركبات، أبرزها الرقم 11 من الفئة 21، والرقم 23 من الفئة 2، والرقم 50 من الفئة 1، إضافة إلى أرقام لوحات للدراجات النارية من بينها الرقم 55 من الفئة 1، إلى جانب مجموعة مختارة من أرقام لوحات المركبات الكلاسيكية، بما يعزز تنوع الخيارات المطروحة أمام المشاركين.

وتشارك "الإمارات للمزادات" للعام الخامس على التوالي شريكا استراتيجيا لمزاد "أنبل رقم" الخيري في أبوظبي، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية والتزامها المتواصل بدعم مبادرات دولة الإمارات الإنسانية التي تتجدد عاماً بعد عام بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، عبر إطلاق مبادرات مستدامة ومبتكرة تستهدف تحسين جودة حياة الملايين حول العالم.

يأتي تنظيم المزاد دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام" التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف توفير مصدر تمويل مستدام لرعاية الأيتام وضمان مستقبل أكثر استقراراً لهم.

ويدعم المزاد أيضا حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وأكد معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، أن مزاد "أنبل رقم" منصة مبتكرة تتيح للمجتمع الإماراتي الإسهام في دعم مبادرات العمل الإنساني الرائدة، مشيراً إلى أن نجاحه المتنامي سنوياً يعكس القيم الراسخة للمجتمع والتزامه بالعمل الإنساني محلياً وعالمياً، ويجسد التفافه حول قيادته واستلهام نهجها في مختلف المبادرات.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن المزاد يعكس حرص المركز على توظيف مبادراته المجتمعية بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في دعم العمل الإنساني وتعزيز استدامة تمويل المبادرات ذات الأثر طويل المدى، معرباً عن فخره بدعم حملتين تتسمان بأنبل الأهداف محلياً وعالمياً في رعاية الأيتام ومكافحة الجوع بين الأطفال.

بدوره، أكد سعادة عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، اعتزاز الشركة بشراكتها الاستراتيجية في تنظيم المزاد، الذي يجسد نموذجاً متكاملاً لتوظيف مزادات الأرقام المميزة لخدمة المبادرات الوطنية والإنسانية المستدامة، مشيراً إلى الحرص على ضمان أعلى مستويات الشفافية والكفاءة عبر المنصات الرقمية المتقدمة، بما يعزز ثقة المشاركين ويوسع نطاق الدعم المخصص للحملتين ويضمن نجاح المزاد الخيري.