دبي في 3 مارس /وام/ تُوج فريق شباب الأهلي بطلاً لكأس الاتحاد لكرة السلة، أول ألقاب موسم مسابقات الرجال، بعد فوزه على النصر بنتيجة 103-100 في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على صالة شباب الأهلي بالممزر.

شهدت المباراة إثارة كبيرة وندية حتى لحظاتها الأخيرة، إذ لم يُحسم اللقب لصالح شباب الأهلي إلا في الثانية الأخيرة، في مواجهة عكست تقارب مستوى الفريقين ورغبتهما في حصد باكورة ألقاب الموسم.

كان شباب الأهلي قد بلغ النهائي بعد تغلبه على الشارقة في الدور نصف النهائي، فيما تأهل النصر عقب فوزه على الوصل.