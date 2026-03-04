قطر تعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني

الدوحة في 4 مارس /وام/ أعلنت دولة قطر القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)أن عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة أسفرت عن القبض على عشرة متهمين 7 منهم كلفوا بمهام تجسسية لجمع المعلومات حول المنشآت الحيوية والعسكرية في الدولة، و3 آخرون كلفوا بالقيام بأعمال تخريبية وتلقوا تدريباً على استخدام الطائرات المسيرة، وعثر بحوزتهم على مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة ووسائل اتصال وأجهزة تقنية.

وأقر المتهمون خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بمهام تجسسية وأعمال تخريبية.

وأهاب جهاز أمن الدولة بدولة قطر بالمواطنين والمقيمين ضرورة اليقظة والحذر وإبلاغ الجهات المختصة بأي أنشطة مشبوهة.

-خلا-