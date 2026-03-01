تتويج الفائزين في منافسات الجوجيتسو ببطولة "الظفرة الرمضانية"

الظفرة في 5 مارس/ وام / اختتمت مساء أمس منافسات الجوجيتسو ببطولة الظفرة الرمضانية التي ينظمها نادي الظفرة في مقره بمدينة زايد.

وشهدت البطولة مشاركة 70 لاعباً، وتضمنت فئات الحزام الأبيض والأصفر والأزرق والرمادي والبني، لفئات الرجال، والشباب، والناشئين، والأشبال.

وأسفرت منافسات فئة الأشبال - المستوى الأول عن فوز عبيد أحمد المرر بالمركز الأول، وسهيل خلف المزروعي بالمركز الثاني، ومسلم حمد المنصوري بالمركز الثالث.

وشهدت فئة الأشبال- المستوى الثاني، فوز محمد مسلم المنصوري بالمركز الأول، وياسين أبو زيد بالمركز الثاني، وذهب المركز الأول في فئة الأشبال - المستوى الثالث إلى حشر المرر، تلاه أحمد العامري، وجاء طلحة أمين ثالثا.

وفي فئة فئة الناشئين - المستوى الأول أحرز عبدالله العامري المركز الأول، وجاء ثانيا سيف إسماعيل الحمادي، وثالثا عبدالرحمن نادر أحمد، وحقق يوسف نصر الدين المركز الأول في فئة الناشئين - المستوى الثاني، تلاه حمدان محمد خميس الحمادي، وجاء حامد محمد خميس الحمادي ثالثا، بينما حقق عمر أنس صدارة فئة الناشئين - المستوى الثالث وجاء ثانيا مبارك سالم المنصوري.

وتصدر علي منير فئة الشباب - المستوى الأول وجاء وصيفا محمد راشد سالم المزروعي، بينما حصد محمد إبراهيم الحربي المركز الأول في فئة الشباب - المستوى الثاني، وحقق يزيد خالد المركز الثاني، وحمدان إبراهيم المرر المركز الثالث، كما أحرزريان وخويه المركز الأول في فئة الشباب - المستوى الثالث، وجاء عمر فادي وصيفا، ويامن علي الشرع ثالثاً.

وتمكن يافور العامري من حصد لقب فئة الشباب - المستوى الرابع، تلاه إيساك بورتيلا، وجاء جابر العامري ثالثا، بينما شهدت منافسات فئة الشباب - المستوى الخامس فوز أحمد أمين بالمركز الأول، وجاء عدي العسكر ثانيا، وتوج منعم بن مولدي بلقب فئة الرجال - المستوى الأول، وجاء وصيفا صلاح الدين صباح، وثالثا محمد زهير، كما شهدت فئة الرجال - المستوى الثاني فوز سعيد حمد محمد بالمركز الأول، تلاه أحمد رمضان صادق، وجاء عبدالله عادل عياش ثالثا.

توج الفائزين طحنون محمد المزروعي رئيس اللجنة المنظمة، وحمد خميس المنصوري عضو مجلس ادارة نادي الظفرة الرياضي.