حاكم عجمان وولي عهده يقدمان واجب العزاء في وفاة عائشة ماجد العفاري

عجمان في 5 مارس/ وام / قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله، عائشة ماجد راشد العفاري، والدة سعادة السفير محمد سالم السويدي وعلي وعيسى سالم السويدي.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء، بمجلس أمين الشرفاء بعجمان، عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة وذوي الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

رافق سموهما في تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من كبار المسؤولين.