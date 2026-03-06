حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان القنصل العام لدولة قطر والمهنئين بالشهر الفضيل

عجمان في 5 مارس / وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، جموع المهنئين الذين قدموا لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الكريمة، من سعادة سعيد بن علي الهاجري، القنصل العام لدولة قطر لدى الإمارات، ومبارك عبدالحميد الكبيسي، سكرتير ثالث في القنصيلة القطرية، ووفد من كلٍّ من مصرف عجمان، وغرفة عجمان، ومجلس سيدات أعمال الإمارات، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات بالشهر المبارك، سائلين الباري عز وجل أن يعيده على سموهما بدوام الصحة العافية، وعلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً، والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان، والخير والبركات.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان.

كما حضر الاستقبال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.