الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجوم صاروخي اخترق أجواء البلاد

الكويت في 6 مارس/ وام/ أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، ليل الخميس، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي اخترق أجواء البلاد، وعلى إثر ذلك انطلقت صفارات الإنذار وفق الإجراءات المتبعة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط بعض الشظايا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية محدودة تمثلت في تضرر مركبة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأكد أن القوات المسلحة الكويتية تواصل تنفيذ مهامها الدفاعية بكفاءة وجاهزية عالية، بما يضمن حماية البلاد وصون أمنها واستقرارها.

