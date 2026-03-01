حاكم أم القيوين يستقبل وزير العدل والمهنئين بشهر رمضان

أم القيوين في 6 مارس /وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، الذي قدم لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.

كما تقبل سموه التهاني بالشهر الفضيل من كبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل، الذين أعربوا جميعاً عن خالص تهانيهم، بهذه المناسبة الإسلامية، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والأمن والسلام.