"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تقيم أمسية رمضانية بعنوان "وقف الإمارات"

أبوظبي في 7 مارس/وام/ نظّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، أمسيةً رمضانيةً بعنوان «وقف الإمارات»، وذلك في مجلس أم غافة بمنطقة العين، حضرها معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وعددٌ من العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأعيان المنطقة وأهل الحي .

تأتي هذه الأمسية الرمضانية لتسليط الضوء على مبادرة «وقف الإمارات» التي أطلقتها الهيئة وإبراز أثرها المجتمعي ودورها في تعزيز التكافل وترسيخ دعائم التنمية الوطنية المستدامة، بما يجسد روح العطاء المتأصلة في المجتمع الإماراتي، ويعزز مفهوم الوقف رافدا حضاريا واقتصاديا ممتد الأثر.

تناولت الأمسية أربعة محاور رئيسة، تضمنت، وقف الإمارات: قُربةٌ دينية ورؤيةٌ اقتصادية ومبادرةٌ مجتمعية، وأثر الوقف في تحسين جودة حياة الأفراد وتعزيز التكافل الاجتماعي، والوقف والتنمية الوطنية المستدامة وأدوار الأفراد والمؤسسات في دعم المبادرات الوقفية.

شارك في الأمسية سعادة الدكتور أحمد علي الكعبي، من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وأجاب عن تساؤلاتٍ محورية، من أبرزها كيف يُحوّل «وقف الإمارات» العبادة من أجرٍ يختص به الفرد إلى تنميةٍ يحتفي بها المجتمع، ليكون الوقفُ صِلةً ممتدةً في حياة الناس؟ وكيف تضمن المبادرة استدامة «جودة الحياة» كحقٍ شرعي ومكتسبٍ وطني للأجيال القادمة؟.

وقدم سعادة الدكتور محمد سليمان البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع الوقف والزكاة بالهيئة مداخلةً عن دور الهيئة في مجالات الوقف وتنميته.

واستعرض آليات دعم المبادرات الوقفية وتعزيز مساهمة الأفراد والمؤسسات في استدامتها، بما يحقق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنشود.

وألقى الشاعر الإماراتي خلفان بن نعمان الكعبي قصيدةً شعريةً عبّرت عن معاني البذل والعطاء، وتعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع.