جمعية الإمارات للسرطان: يوم زايد للعمل الإنساني تجسيد حي لإرث العطاء والرحمة

العين في 8 مارس/ وام / قالت جمعية الإمارت للسرطان إن يوم زايد للعمل الإنساني تجسيد حي لإرث العطاء والرحمة والخير الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيّب الله ثراه"، مؤكدة أنه عندما تحتفي الإمارات يوم 19 رمضان من كل عام بـ"يوم زايد للعمل الإنساني" إنما تحتفي برمز وقامة إنسانية عظيمة عرفت بقيم الخير والعطاء.

وقال الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية إن دولة الإمارات، تواصل مسيرتها الإنسانية في مد يد العون إلى الفئات والمجتمعات المحتاجة ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة عبر مبادرات إنسانية لا تعرف للخير حدوداً ولا للعطاء قيوداً.

وأضاف أن مسيرة الخير في الامارات نهج مستدام بالأمل والمحبة والتضامن والتسامح والعمل الإنساني عبر صوره المختلفة.

وأكد أن جمعية الإمارات للسرطان تواصل رسالتها الإنسانية والصحية وتوسيع نطاق المبادرات العلاجية والوقائية، وتواكب تطلعات القيادة الرشيدة، من خلال تقديم رعاية مستدامة للمرضى والمحتاجين.