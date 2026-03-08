دبي للثقافة تعرض ثوباً من تصميم اليازية بنت نهيان في متحف الشندغة

دبي في 7 مارس/ وام / أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن عرض ثوب من تصميم الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان ضمن مقتنيات بيت الزينة والجمال في متحف الشندغة أكبر متحف تراثي في دولة الإمارات وذلك على سبيل الإعارة من شركة أناسي للإعلام في خطوة تعكس جهود الهيئة المتواصلة لاستكشاف الأبعاد الاجتماعية للملابس والزينة ودورهما التاريخي في تشكيل الهوية الثقافية للمجتمع وتوفير تجربة معرفية ثرية لزوار المتحف تتيح لهم تأمل العمل بوصفه نقطة التقاء بين التقاليد والتصميم المعاصر.

ويجسد الثوب الذي صمم في عام 2024 رؤية فنية تعكس تداخلاً أنيقاً بين التراث والحداثة إذ صُنع من قماش حريري بلون أخضر باستيل مائل إلى الفضي وزُين خط العنق والمعصمان بتطريزات هندسية ونباتية دقيقة فيما تنساب على سطحه كتابات بالخط النبطي صممت على شكل مجموعات متناسقة بعناية لتشكل أنماطاً دائرية إيقاعية تستحضر البدايات الأولى للتواصل ورواية الحكايات وتعكس تفاصيل التصميم احتراماً عميقاً للهوية الإماراتية بروح عصرية معاصرة.

ويتميز التصميم بطبقة من التول الشفاف بلون برونزي تنساب بسلاسة من الكتف الأيسر في إشارة مستوحاة من أزياء مدينة تدمر القديمة وقد تم تثبيتها بعملة مشماش معاد تدويرها تجمع بين الطابع الفينيقي والدرهم الإماراتي في دلالة رمزية على التبادل الثقافي واستمرارية الحضارات عبر الزمان والمكان

وتعد الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان صانعة أفلام ومبدعة متعددة التخصصات وهي مؤسسة شركة أناسي للإعلام كما شغلت منصب السفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو خلال الفترة من 2021 وحتى 2023 وقد عرضت أعمالها في مدن عالمية منها مدريد ولندن وبرلين وأنتجت عدداً من الأفلام الوثائقية من أبرزها The Tainted Veil و Nanny Culture كما قدمت في عام 2020 فيلمها القصير أثل Athel الذي حصد الجائزة البلاتينية لأفضل فيلم فانتازيا قصير وجائزة الريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية وتواصل من خلال أعمالها السينمائية والبصرية التأكيد على أهمية السرد القصصي في تشكيل الوعي الثقافي وتعزيز الحوار الحضاري بين الثقافات المختلفة.