"الإمارات للدراجات" يتوج بلقب سباق سترداي بيانكي في إيطاليا

توسكانا - ايطاليا في 8 مارس / وام / فاز السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات إكس آر جي بلقب سباق "سترداي بيانكي" والذي أقيم اليوم في إقليم توسكانا بإيطاليا.

وبهذا الفوز حقق بوجاتشار رقماً قياسياً جديداً مع انطلاقته بالموسم الجديد، اذ توج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي ليصبح أول دراج في العالم يحقق هذا الإنجاز.

كما حقق زميله بالفريق ديل تورو المركز الثالث ليتواجد على منصة التتويج أيضاً.

وأعرب بوجاتشار عن سعادته بما حققه من إنجاز في بداية موسمه مؤكداً أن ما تحقق يحسب للفريق بأكمله.

وطبقاً للموقع الرسمي لفريق "الإمارات إكس آر جي"، رفع بوجاتشار رصيده من الانتصارات إلى 109 انتصارات في مسيرته الاحترافيه، كما حطم الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بسباق سترادي بيانكي متجاوزاً الأسطورة السويسرية Fabian Cancellara الذي يمتلك 3 ألقاب.