"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تنظم ملتقى "مآذن العين"

أبوظبي في 8 مارس/ وام / نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ضمن فعاليات برنامجها الرمضاني ملتقى "مآذن العين" تحت شعار "مساجدنا.. ذاكرةُ مجتمع، وهويةُ وطن" وذلك بجامع حمدان بن زايد الأول في منطقة العين، بحضور ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" ومسؤولي الهيئة والمدعوين وجمهورٍ من أهل المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الملتقى يُسلّط الضوء على الدور المحوري للمساجد في تشكيل الوعي الديني والاجتماعي، من خلال استحضار مساجد مدينة العين التراثية، وفي مقدمتها مسجد “النطلة”، وتوثيق البعد التاريخي والتراثي لها بوصفها معالم عمرانٍ وذاكرةَ مجتمع، وإبراز المكانة الدينية والحضارية للمسجد ووظائفه الجامعة في بناء الإيمان وصيانة القيم، وقراءة التطور المعماري والهندسي للمساجد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعريف بصور العناية المؤسسية بالمساجد في الدولة من حيث الحوكمة والصيانة والتطوير، إضافةً إلى تعزيز حماية المساجد التراثية وترميمها وتفعيلها ثقافيًّا ومعرفيًّا بالشراكة مع الجهات المعنية.

وأكدت حرصها على صون الإرث الديني والعمراني للمساجد، وتعزيز دورها في بناء الإنسان وترسيخ القيم، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في الحفاظ على الهوية الوطنية وصون الموروث الثقافي، وترسيخ مفهوم الاستدامة في عمارة المساجد وخدمتها.