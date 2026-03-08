منافسة كبيرة في مزاد "أنبل رقم" الخيري بدبي ومسؤولون يشيدون بحجم المشاركات

دبي في 8 مارس / وام / شهد مزاد "أنبل رقم" الخيري في دبي منافسة قوية وإقبالاً واسعاً على الأرقام المميزة في إطار الجهود الداعمة للعمل الإنساني، حيث يخصص ريع المزاد لدعم حملة "حد الحياة" الهادفة إلى إنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.

وأكد سعادة عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة "الإمارات للمزادات" أن النجاح الذي حققه مزاد "أنبل رقم" الخيري في دبي، على صعيد التنظيم وعدد المشاركين في فعالياته، والتعريف به وبمستهدفاته على أوسع نطاق، هو ثمرة للخبرة الواسعة التي تمتلكها الإمارات للمزادات في تنظيم المزادات الخيرية عالمية المستوى، ونتيجة لتكامل الجهود بين مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وشركة "الإمارات للمزادات"، منوهاً بأهمية الدعم الذي قدمته هيئة الطرق والمواصلات بدبي و "إي آند الإمارات" وشركة "دو"، من خلال تخصيص أرقام مميزة، في امتداد لدورها الإيجابي الذي رسخته عبر السنوات الماضية.

وقال سعادته: "مشاركتنا في تنظيم مزاد (أنبل رقم) الخيري في دبي، دعماً لحملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تأتي في سياق شراكتنا الاستراتيجية مع مختلف الحملات الرمضانية السابقة، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، وذلك انطلاقاً من التزامنا بدعم المبادرات الوطنية والإنسانية وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى حرص شركة "الإمارات للمزادات" على توفير شروط النجاح لكل مزاد خيري، والتزامها بتقديم ما تمتلكه من إمكانات وخبرات لتحقيق مستهدفات المبادرات الإنسانية في دولة الإمارات.

من جانبه قال عمر مطر المناعي، المدير التنفيذي للإمارات للمزادات في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المزاد الذي نظم في دبي، إن المزاد السادس بالشراكة مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها هيئة الطرق والمواصلات، واتصالات، و"دو"، شهد حضوراً لافتاً ومشاركة واسعة من مختلف الجنسيات.

وأضاف أن المزاد حقق نجاحاً كبيراً، حيث تم بيع الرقم المميز 6 بقيمة 37 مليون درهم، متجاوزاً سعر الرقم الأعلى في العام الماضي "DD5" الذي بيع بنحو 35 مليون درهم، مشيراً إلى أن بقية الأرقام بيعت أيضاً بأسعار أعلى مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل استمرار تصاعد قيمة المساهمات عاماً بعد عام.

وفيما يخص الشركات أوضح المناعي أن الحملة نجحت في جمع أكثر من مليار درهم من التبرعات بمشاركة مؤسسات عالمية وخيرية، موجهاً الشكر لجميع الجهات الداعمة والمشاركين الذين ساهموا في إنجاح المزاد ودعم العمل الإنساني.

وقال إبراهيم البلوشي، مدير إدارة الاستدامة والشراكات في مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” لـ"وام"، إن مزاد "أنبل رقم" الذي تنظمه المؤسسة بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات وعدد من الشركاء، من بينهم هيئة الطرق والمواصلات، ومجموعة "إي آند"، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، يخصص ريعه لدعم حملة “حدّ الحياة”، للمساهمة في إنقاذ حياة نحو خمسة ملايين طفل مهددين بالموت جوعاً حول العالم.

وأوضح أن سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في المجتمعات الأقل حظاً، حيث يواجه خمسة أطفال خطر الموت جوعاً في كل دقيقة.

وأضاف البلوشي أنه بعد انتهاء المزاد وشهر رمضان المبارك، ستنتقل الحملة إلى مرحلة العمل الميداني، عبر التعاون مع مؤسسات ومنظمات دولية في نحو 15 دولة خلال المرحلة الأولى بهدف إيصال الدعم.