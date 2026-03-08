1.049 مليار درهم حصيلة مساهمات مؤسسات إنسانية وخيرية دولية خلال سحور رمضاني دعماً لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً

دبي في 8 مارس / وام / سجلت تعهدات مؤسسات إنسانية وخيرية دولية، ومساهمات فردية من كبار المتبرعين، أكثر من مليار و49 مليون درهم، كما سجل مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة الذي جرى اليوم في دبي، 91 مليوناً و405 آلاف درهم دعما لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوفير مليار درهم على الأقل يتم استثماره في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وجاءت هذه الحصيلة من المزايدات الخيرية على 29 رقماً مميزاً للوحات المركبات والهواتف المتحركة، والتي بلغت قيمتها 91 مليوناً و405 آلاف درهم، وتعهدات مساهمة بقيمة 276.36 مليون دولار (1.014 مليار درهم) من مؤسسات إنسانية وخيرية دولية، و35 مليوناً و816 ألف درهم مساهمات فردية لكبار المتبرعين المشاركين، أعلن عنها خلال السحور الرمضاني الذي نظمته مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في فندق أرماني دبي في برج خليفة، والذي جمع نخبة من قادة المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال بالتعاون مع سعادة بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.

وتذهب هذه المساهمات وريع المزاد، الذي نظمته مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي و"إي آند الإمارات" وشركة "دو"، لصالح حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع، للمساهمة في توفير الغذاء وحماية الأطفال من الجوع وفق منهجية واضحة.

مبادرة عالمية كبرى.

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أحدثت حراكاً خيرياً شاملاً منذ بداية الشهر الفضيل، تمثل في الإقبال الكبير على دعمها، وتدفق المساهمات السخية من الأفراد والمؤسسات ورجال الأعمال، ما يبرز أهمية هذه الحملة كمبادرة عالمية إنسانية كبرى لمكافحة جوع الأطفال وسوء التغذية الحاد في المجتمعات الأقل حظاً.

وقال معاليه: "أظهر مزاد (أنبل رقم) الخيري، مدى التكافل والتراحم الذي يميز مجتمع الإمارات، وتنافس أفراده على البذل من أجل مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم، بما يعبر عن إيمانهم بالأهداف السامية لهذه الحملة الرمضانية الجديدة، وحرصهم على دعم المبادرات الإنسانية النوعية التي تطلقها دولة الإمارات، وتسعى من خلالها إلى التخفيف من معاناة شرائح اجتماعية واسعة في العالم، وصون كرامة الإنسان".

وأشار معالي محمد القرقاوي، إلى أن حجم تعهدات المساهمة التي أعلنت عنها مؤسسات إنسانية وخيرية عالمية بارزة خلال السحور الرمضاني الذي نظم على هامش مزاد "أنبل رقم"، تكشف عن فهم عميق للتحديات التي تواجه العالم من أجل القضاء على الجوع، وعن تقدير عميق لدولة الإمارات، وجهود مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" لإنقاذ الأطفال من مخاطر الجوع والتداعيات الخطيرة الناجمة عن شح الغذاء.

تنافس على العطاء.

وجاءت تعهدات المساهمة خلال السحور الرمضاني، من مؤسسة الآغا خان بمبلغ 100 مليون دولار (367 مليون درهم)، ومؤسسة "غيتس" بمبلغ 50 مليون دولار (184 مليون درهم)، ومؤسسة "إديلغيف فاونديشن" بمبلغ 50 مليون دولار (184 مليون درهم)، ومؤسسة "أليكو دانغوتي" بمبلغ 5 ملايين دولار (18 مليون درهم)، ومؤسسة "تاتا تراستس" بمبلغ 20 مليون دولار (73 مليون درهم)، ومؤسسة "بيرامال" بمبلغ 50 مليون دولار (184 مليون درهم)، ومؤسسة "داليو الخيرية" بمبلغ 1.36 مليون دولار (5 ملايين درهم).

كما جاءت المساهمات الفردية لكبار المتبرعين المشاركين في السحور الرمضاني من سعادة بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية بقيمة 10 ملايين درهم، وباتريك شلهوب رئيس مجموعة "شلهوب" بقيمة 5 ملايين درهم، ومهدي أمجد المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "مجموعة أمنيات" بـ 5 ملايين درهم، وحسين داوود رئيس مجلس إدارة شركة Engro Corporation بـ 5 ملايين درهم، ومايكل لهياني مؤسس "بروبرتي فايندر" بقيمة 5 ملايين درهم وعبدالله الشيخ بـ 5 ملايين درهم، و816 ألف درهم من عدد من المساهمين.

وشهد المزاد، الذي نظم في فندق أرماني دبي في برج خليفة، بيع 29 رقماً مميزاً، منها 9 أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لــ"طرق دبي"، و10 أرقام هاتفية لـ"إي آند"، و10 أرقام لشركة "دو".

وسجلت المزايدات الخيرية على الأرقام المميزة للوحات المركبات حصيلة إجمالية بلغت 81 مليوناً و500 ألف درهم، والأرقام المقدمة من "إي آند" مليوناً و905 آلاف درهم، والأرقام المقدمة من "دو" 8 ملايين درهم.

وحقق رقم اللوحة DD6 مبلغ 37 مليون درهم، ورقم اللوحة DD16 قيمة 9 ملايين درهم، ورقم اللوحة DD25 مبلغ 6 ملايين و400 ألف درهم، وتم بيع رقم اللوحة DD30 بـ6 ملايين و100 ألف درهم، ورقم اللوحة DD99 بـ 8 ملايين و900 ألف درهم، ورقم اللوحة DD100 بـ5 ملايين و100 ألف درهم، ورقم اللوحة DD 999 بـ 5 ملايين و100 ألف درهم، ورقم اللوحة DD 7000 بـ2 مليون درهم، ورقم اللوحة DD 22222 بقيمة مليون و900 ألف درهم.

وحققت أرقام الهواتف المتحركة المقدمة من "إي آند" مليوناً و905 آلاف درهم، إذ سجل الرقم 0500000012 مبلغاً وقدره 500 ألف درهم، و260 ألف درهم للرقم 0500000013، و240 ألف درهم للرقم 0500000023، و200 ألف درهم للرقم 0500000024، و160 ألف درهم للرقم 0500000036، و150 ألف درهم للرقم 0500000037، و150 ألف درهم للرقم 0500000063، و145 ألف درهم للرقم 0500000064، و55 ألف درهم للرقم 0500000161، و45 ألف درهم للرقم 0500000181.

وحققت أرقام الهواتف المتحركة المقدمة من "دو" 8 ملايين درهم، فقد سجل الرقم 0580000000 مبلغاً وقدره 4 ملايين و500 ألف درهم، و550 ألف درهم للرقم 0580000001 و350 ألف درهم للرقم 0580000002، و300 ألف درهم للرقم 0580000003 و290 ألف درهم للرقم 0580000004، و250 ألف درهم للرقم 0580000005، و350 ألف درهم للرقم 0580000006 و350 ألف درهم للرقم 0580000007، و700 ألف درهم للرقم 0580000008، و360 ألف درهم للرقم 0580000009.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.