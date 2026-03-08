قوة الإطفاء الكويتية تسيطر على حريق خزانات وقود المطار دون إصابات

الكويت في 8 مارس /وام/ أعلنت قوة الإطفاء العام في دولة الكويت، اليوم الأحد، أن الفرق التابعة لها تمكنت من السيطرة على حريق خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي، فيما تواصل الفرق الأخرى عملية مكافحة حريق المقر الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب، في بيان مقتضب لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن مكافحة حريق مطار الكويت لم تسفر عن أي إصابات تذكر.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الكويت أعلنت أن طائرة مسيرة استهدفت صباح اليوم خزاني وقود في مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية فقط دون وقوع خسائر في الأرواح.

-خلا-