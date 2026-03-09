حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني كبار المسؤولين وجموع المواطنين بشهر رمضان

عجمان في 9 مارس/وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، مساء اليوم، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من ممثلي مكتب التعليم الخاص بعجمان ومنطقة عجمان التعليمية وجامعة عجمان وجامعة المدينة بعجمان.

كما تقبل سموهما التهاني من كبار المسؤولين وجموع المواطنين وأبناء الجاليات، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.