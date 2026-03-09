جامعة الذيد تحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني

الذيد في 9 مارس /وام/أكدت سعادة الدكتورة عائشة بوشليبي، مديرة جامعة الذيد، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة وطنية راسخة نستحضر فيها الإرث الإنساني العظيم الذي أرساه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي جعل من العطاء والتكافل الإنساني قيماً أصيلة في مسيرة دولة الإمارات ونهجها الحضاري.

وقالت سعادتها: “إن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد القيم السامية التي غرسها الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الوطن، حيث رسخ مفهوم العطاء والعمل الإنساني ليكون نهجاً مجتمعياً يعكس الهوية الإماراتية القائمة على التراحم والتضامن ومد يد العون للإنسان أينما كان”.

وأضافت: “تواصل دولة الإمارات ترسيخ هذا النهج الإنساني في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أصبحت الدولة نموذجاً عالمياً في المبادرات الإنسانية والعمل الخيري”.

وأشارت سعادتها إلى أن إمارة الشارقة تواصل ترسيخ هذه القيم بفضل الرؤية الحكيمة والدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل من الإنسان والتعليم والمعرفة ركائز أساسية في بناء المجتمع وتعزيز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.

وأكدت سعادتها أن المؤسسات التعليمية تضطلع بدور مهم في ترسيخ هذه القيم في نفوس الأجيال، مشيرة إلى أن جامعة الذيد تحرص على تعزيز ثقافة العمل الإنساني والتطوعي لدى الطلبة ومنتسبيها، وغرس قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية بما يسهم في إعداد أجيال واعية بدورها في خدمة المجتمع والإنسانية.