سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة سويدان عبيد حميد الخاطري





رأس الخيمة في 9 مارس / وام/ قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور له سويدان عبيد حميد الخاطري، والد سعادة راشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في رأس الخيمة .

وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء اليوم في شعبية الخواطر بمدينة الذيد، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبروالسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة "سيراميك رأس الخيمة".