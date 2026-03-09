عبدالله بن زايد يعزي هاتفيا وزيري الداخلية والخارجية في دولة الكويت الشقيقة في شهيدي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية

أبوظبي في 9 مارس/ وام/ أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن خالص تعازيه ومواساته لدولة الكويت الشقيقة في شهيدي الواجب، المقدم ركن عبدالله عماد الشراح، والرائد فهد عبدالعزيز المجمد، من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، اللذين استشهدا أثناء أداء مهامهما الوطنية، سائلًا الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين لسموه مع معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت.

وأدان سموه، ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، خلال الاتصالين، الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ودولة الكويت وعدد من الدول الشقيقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت في كل ما تقوم به من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين والزائرين، مشددا على أن أمن دولة الكويت الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات.