الكويت تعلن تصديها لموجة من الأهداف الجوية المعادية

الكويت في 10 مارس/ وام/ أعلنت الكويت أن قواتها المسلحة تصدت منذ فجر اليوم " الاثنين" لموجة من الأهداف الجوية المعادية التي اخترقت أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان قوله في تصريح له إن منظومات الدفاع الجوي رصدت صاروخين باليستيين معاديين في جنوب البلاد وتمكنت من اعتراضهما وتدميرهما إلى جانب تدمير طائرة مسيرة معادية.

وأكد أن القوات المسلحة الكويتية على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.