"الهلال الأحمر" بالعين يتسلّم 2000 طرد غذائي من مركز سهيل بن عويضة الخييلي

العين في 10 مارس/ وام/ استلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمنطقة العين، 2000 طرد غذائي مقدّمة من مركز المرحوم سهيل بن عويضة الخييلي الإسلامي الثقافي، وذلك دعماً لبرامجها الإنسانية الرامية إلى مساندة الأسر المتعففة.

وتستفيد من هذه المساعدات نحو 2000 أسرة، بما يقارب 10 آلاف فرد، وتأتي هذه المبادرة في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه المركز لبرامج ومبادرات الهلال الأحمر الإنسانية، وتعزيزاً لقيم التكافل والتضامن المجتمعي.

وجرى تسليم وتوزيع الطرود الغذائية بحضور جابر بن حمد سهيل الخييلي، الأمين العام لمركز سهيل بن عويضة الخييلي الإسلامي الثقافي والدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير مركز هيئة الهلال الأحمر بمنطقة العين.

وأكد الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير هيئة الهلال الأحمر بمنطقة العين، أن فرق العمل بالمركز باشرت توزيع الطرود الغذائية على الأسر المستفيدة فور استلامها، مشيراً إلى أن محتويات الطرود روعي فيها تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المكونة من خمسة أفراد.

وأضاف أن المبادرة تجسد القيم الإنسانية والاجتماعية التي يقوم عليها مركز سهيل بن عويضة الخييلي، وتعكس إسهاماته في دعم مسيرة العمل الإنساني والخيري في دولة الإمارات، بما يعزز جهود الهيئة في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم الدعم الإنساني بمختلف أشكاله

من جانبه، أوضح جابر بن حمد سهيل الخييلي، أن هذه المبادرة تأتي ترجمة للمبادئ الإنسانية التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من البذل والعطاء نهجاً راسخاً في المجتمع، حيث امتدت أياديه البيضاء بالعون والمساعدة لكل محتاج.

وأشار إلى أن المبادرة تعكس كذلك النهج الإنساني الذي تنتهجه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وحرصها الدائم على تعزيز قيم التضامن والتراحم وتيسير سبل الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.