تتويج الفائزين في منافسات بطولة الظفرة بمدينة المرفأ

الظفرة في 11 مارس/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة إقامة 5 منافسات رياضية مساء أمس في مدينة المرفأ، ضمن فعاليات بطولة الظفرة الرمضانية 2026 التي ينظمها نادي الظفرة الرياضي، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وتتضمن 40 مسابقة رياضية ومجتمعية.

وأكدت في بيان لها أن منافسات المرفأ تضمنت كرة القدم للكبار والأشبال، والكرة الطائرة، والبادل، والجري إلى جانب عدد من الفعاليات المصاحبة بمشاركة فئات عمرية مختلفة، وأسفرت عن فوز فريق موقب بلقب بطولة كرة القدم للكبار بعد فوزه على فريق الظفرة 2-1.

وشهدت منافسات الكرة الطائرة تتويج فريق المرفأ بالمركز الأول بعد تفوقه على فريق الهرمية 3-1، بينما تصدر فريق إركال منافسات البادل، وجاء ثانيا فريق المغيرة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن منافسات البطولة في مدينة المرفأ وبقية المدن الأخرى حققت نجاحا فنيا وتنظيميا لافتا، ووفرت منصة رياضية متنوعة في أجواء تنافسية مميزة، تسهم في نشر ثقافة الرياضة، وتشجيع المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية، واختتمت بتتويج الفائزين.