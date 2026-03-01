منصور بن زايد يحضر مأدبة إفطار سلطان بن حمدان

أبوظبي في 11 مارس/ وام / حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مأدبة إفطار أقامها، معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن تكريماً لسموّه.

وتبادل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع الحضور صادق التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأعرب الحضور عن تمنياتهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والسعادة والسداد والتوفيق، ولشعب دولة الإمارات بدوام الأمن والازدهار والرخاء.

حضر مأدبة الإفطار عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعيان البلاد.