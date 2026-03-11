الشارقة يتوج بطلا لكأس الاتحاد للمرتبط لكرة اليد

الشارقة في 11 مارس/ وام / توج فريق الشارقة لكرة اليد بطلا للنسخة الأولى من مسابقة كأس الاتحاد للمرتبط للرجال والأشبال.

جاء ذلك بعد فوزه الليلة على فريق نادي الذيد 24-19 في فئة الرجال، و13-0 على الذيد أيضا في فئة الأشبال، ضمن مواجهات الجولة السابعة من المسابقة.

وبهذه النتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 30 نقطة من 10 انتصارات متتالية للرجال، والأشبال، مع تبقي مباراة واحدة مؤجلة له أمام دبا الحصن.

وشهدت مباريات الجولة في فئة الرجال، فوز شباب الأهلي على الوصل 23-22، وفوز دبا الحصن على مليحة 27-25.

وفي فئة الأشبال فاز شباب الأهلي على الوصل 47-39، وفاز مليحة على دبا الحصن 35-34.