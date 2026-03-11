ارتفاع صادرات كوريا بنسبة 55.6% في بداية مارس الجاري

سيؤول في 11 مارس /وام/ قفزت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 55.6% على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من مارس الجاري، مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات في الخارج.

وبحسب البيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك الكورية و التي أوردتها وكالة أنباء "يونهاب"، بلغت قيمة الصادرات 21.5 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 10 مارس، مقارنة بـ 13.8 مليار دولار تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي، ويمثل ذلك أعلى مستوى للصادرات تسجله البلاد خلال هذه الفترة.

وأظهرت البيانات ارتفاع الواردات بنسبة 21.7% على أساس سنوي لتصل إلى 19.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 2.1 مليار دولار.

و ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 175.9% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 7.6 مليارات دولار وسط الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي في العالم. وشكلت صادرات الرقائق الإلكترونية 35.3% من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة المذكورة، بزيادة قدرها 15.4 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.