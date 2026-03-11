ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع مخاوف التضخم

عواصم في 11 مارس /وام/ ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم مع تراجع أسعار النفط الذي هدأ من مخاوف التضخم، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي الاتحادي.

وصعد أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 5213.99 دولار للأوقية (الأونصة) .

كما ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمائة، لتصل إلى 88.89 دولار للأوقية.

كما صعد سعر البلاتين واحدا بالمئة، ليصل إلى 2221.48 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.5 بالمئة، ليسجل 1679.73 دولار.

