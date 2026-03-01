اتحاد الإمارات للريشة الطائرة يجهز ريان ملحان لأولمبياد الشباب 2026 في داكار

دبي في 11 مارس / وام / أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة البدء في تنفيذ خطة إستراتيجية تهدف إلى تجهيز اللاعب ريان ملحان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في السنغال "داكار 2026"، والمقررة خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبلين.

ويعد ريان ملحان من أبرز اللاعبين الشباب في الإمارات إذ سبق له وأن نال برونزية آسيوية الشباب العام الماضي، وبرونزية آسيا تحت 15 عاما في عام 2024، كما توج بلقب بطولة المجر الدولية للشباب خلال العام الجاري، وذهبية وبرونزية في بطولة العالم للريشة في الهواء الطلق التي أقيمت في خورفكان.

وقالت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة إن الاتحاد بدأ بالفعل في تجهيز اللاعب استعدادا للمشاركة في الحدث الكبير من أجل الحصول على ميدالية أولمبية، لتكون انطلاقة جديدة لمشوار مهم نحو دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس والمقررة في 2028.

وأوضحت أن اللاعب تم وضعه ضمن برنامج "مسار البطل الرياضي" والذي يهدف إلى إعداد الأبطال القادرين على تمثيل الدولة في مختلف المحافل العالمية، بالإضافة إلى دمج اللاعب في العديد من البرامج التطويرية المختلفة والتي تشمل بيئة تدريبية محترفة من خلال إعداد بدني مميز، ومن ثم تجهيز فني على أعلى مستوى من خلال نخبة المدربين والفنيين.