فوز شباب الأهلي والنصر وتعادل خورفكان مع دبا في دوري أدنوك

دبي في 12 مارس/ وام/ فاز شباب الأهلي على كلباء 5-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد راشد بدبي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 46 نقطة، فيما توقف رصيد كلباء عند 20 نقطة.

كما فاز النصر على الشارقة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على إستاد الشارقة ليرفع النصر بهذه النتيجة رصيده إلى 26 نقطة، فيما توقف رصيد الشارقة عند 20 نقطة.

وضمن الجولة ذاتها تعادل خورفكان مع دبا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على إستاد صقر بن محمد القاسمي، ليرفع خورفكان بهذه النتيجة رصيده إلى 20 نقطة، ودبا إلى 14 نقطة.