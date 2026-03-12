ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن والواجب سعيد راشد البلوشي

العين في 12 مارس/ وام/ قدَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب النقيب طيار سعيد راشد البلوشي، الذي انتقل إلى جوار ربّه إثر تَعَرُّضِه لحادث سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبه الوطني داخل الدولة.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء الذي أُقيم في مجلس المقام في منطقة العين، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الشهيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الصِّديقين والشهداء والأبرار، وأن يُسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نَيل هذا الشرف العظيم، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكَّد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال تقديمه واجب العزاء، فخر دولة الإمارات، قيادةً وشعباً

بأبناء الوطن المخلصين، واعتزازها بتضحيات جنودها البواسل الذين قدَّموا أرواحهم الغالية فداءً للوطن، مجسِّدين أسمى معاني التضحية والوفاء في سبيل وطنهم وحماية مكتسباته، لتبقى رايته عالية خفّاقة في سماء المجد.