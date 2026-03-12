فوز ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا

عواصم في 12 مارس / وام / شهدت منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة إقامة أربع مواجهات حاسمة، تصدرها الانتصار الذي حققه ريال مدريد الإسباني على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.

وفي مواجهة أخرى غزيرة بالأهداف، تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره تشيلسي الإنجليزي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ملعب بارك دي برانس.

كما أسفرت المواجهات عن تعادل إيجابي بهدف لمثله بين باير ليفركوزن الألماني وأرسنال الإنجليزي في ملعب باي أرينا، بينما تمكن بودو جليمت النرويجي من تحقيق فوز مستحق على سبورتنج البرتغالي بثلاثة أهداف دون رد في ملعب أسبميرا.