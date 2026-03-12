"الداخلية البحرينية" : عدوان إيراني يستهدف خزانات وقود بالمحرق والقبض على متورطين بالتخابر مع الحرس الثوري

المنامة في 12 مارس / وام / أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن العدوان الإيراني السافر استهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق، مؤكدة أن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها.

وفي ذات السياق الأمني، أعلنت الوزارة أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تمكنت من القبض على أربعة أشخاص بحرينيين وتحديد خامس هارب بالخارج، إثر قيامهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني من خلال عناصر إرهابية موجودة في إيران.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن التحريات دلت على قيام المقبوض عليه الأول، بناء على تكليف تنظيمي وبمساعدة من الآخرين، بالتقاط صور وإحداثيات للأماكن الحيوية والهامة في مملكة البحرين باستخدام معدات تصوير عالية الدقة، وإرسالها عن طريق برامج مشفرة للحرس الثوري الإيراني الإرهابي.

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

-خلا-