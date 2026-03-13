محمد الشرقي يشهد محاضرة «نظرة في جوهر الإسلام ومآلات الإنسان»

الفجيرة في 13 مارس/وام/ أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الفهم الصحيح لجوهر الإسلام وقيمه الإنسانية، ودوره في بناء الوعي الأخلاقي وتعزيز إدراك الإنسان لمسؤوليته بما يرسّخ منظومة القيم التي يقوم عليها المجتمع.

جاء ذلك خلال حضور سموه، في "مجلس محمد بن حمد الشرقي" بقصر الرميلة، جلسةً بعنوان «نظرة في جوهر الإسلام ومآلات الإنسان»، قدّمها الباحث والمُفكّر الإسلامي الدكتور عدنان إبراهيم، الذي تناول قراءة فكرية وروحية لجوهر الرسالة الإسلامية ومعنى مصير الإنسان في ضوء النصوص الشرعية والتجربة الإنسانية.

حضر الجلسة الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سمو ولي عهد الفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة.

ونوّه سمو ولي عهد الفجيرة، إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمشاريع المعرفية، ودعمه المتواصل للمجالس والمبادرات التوعوية والبرامج الفكرية التي تسهم في تعزيز وعي الفرد تجاه نفسه ومجتمعه.

وتناول الدكتور عدنان إبراهيم خلال الجلسة جملةً من الأسئلة الكبرى التي شكّلت وعي المسلمين عبر التاريخ، من بينها حقيقة النجاة، وارتباط صدق النية بطريق الهداية، وعلاقة القيم الإسلامية بتحديد مآلات الإنسان في الدنيا والآخرة، مؤكدًا أن فهم جوهر الدين لا ينفصل عن استحضار أبعاده الأخلاقية والإنسانية.

واستعرض رؤيةً معرفيةً متّزنة في قراءة النصوص الدينية، والتوازن بين البُعد الروحي والواقع المعاصر، بما يسهم في تعزيز الوعي المسؤول وتعميق إدراك الإنسان لدوره في بناء ذاته ومجتمعه.

من جانبه، أكّد سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، حرص المجلس، بتوجيهات سمو ولي عهد الفجيرة، على طرح موضوعاتٍ تسهم في تنمية الوعي الثقافي المجتمعي وتعزيز الحوار المعرفي الرّصين في مختلف القضايا الفكرية والدينية، من خلال استضافة شخصيات فكرية علمية.

حضر الجلسة معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة، وعدد من المسؤولين وجمعٌ من الشباب.