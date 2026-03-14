"أركيفيست" يتصدر ختام كرنفال سباقات دبي على مضمار ميدان

دبي في 14 مارس/ وام / اختتمت الأمسية الـ16 والأخيرة من موسم كرنفال سباقات دبي على مضمار ميدان ، وذلك قبل الحدث الأبرز في روزنامة السباقات العالمية، كأس دبي العالمي المقرر إقامته يوم 28 مارس الحالي.

وشهدت الأمسية إقامة 8 سباقات متنوعة على المضمارين الرملي والعشبي، بمشاركة 109 خيول من نخبة الخيول المحلية والدولية، تنافست على جوائز إجمالية بلغت 1.785 مليون درهم، في ختام منافسات الكرنفال الذي يعد المحطة الختامية لموسم سباقات الكرنفال في دبي.

وتصدر الجواد "أركيفيست" المملوك لشعار واثنان ريسينغ أبرز سباقات الأمسية بفوزه بلقب سباق "بي إتش آي أدفرتيسينغ" للتكافؤ، بقيادة الفارس بات دوبس وإشراف المدرب حمد الجهني، منهياً السباق متقدماً بفارق طولين وربع الطول عن "إنديان سبرينغز".

وشهدت الأمسية تألق الفارس تاج أوشيه الذي حقق ثنائية عززت حظوظ المدرب بوبات سيمار في المنافسة على لقب أفضل مدرب خلال الموسم.

وجاء الفوز الثاني عبر الجواد "دايموند ديلر" في سباق "بن غاطي للتكافؤ"، بعدما انطلق بقوة في الأمتار الأخيرة ليحسم السباق بفارق ثلاثة أطوال عن "نام فريك".

كما حقق الجواد "راسيل" الفوز في سباق "إيه آر إن للمبتدئة" لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي، مسجلاً انتصاره الأول بعد 7 مشاركات، ليمنح المدرب سيمار والفارس أوشيه فوزهما الأول في ثنائيتهما خلال الأمسية.

وفي السباق السابع لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي، واصل الثنائي التدريبي سايمون كريسفورد وإد كريسفورد نتائجهما المميزة خلال الموسم، بعدما قاد الفارس راي داوسون الجواد "ويل سكارليت" للفوز بسباق "أوتيزم إن ريسينغ" للتكافؤ بفارق أربعة أطوال عن "فاينلي تيوند".

وحققت الفرس "لهفتي" بإشراف المدرب مايكل كوستا فوزها السادس في مسيرتها، بعدما حسمت سباق "زوهو للتكافؤ" لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي بقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا، متقدمة بفارق نصف طول عن "بيلي ويبستر".

وسجل المدرب كريم رمضان إنجازاً لافتاً بتحقيق أول فوز له هذا الموسم وأول انتصار في مسيرته على مضمار ميدان، بعدما قاد الجواد "بلو تريل" للفوز بسباق "إيه آر إن للتكافؤ" لمسافة 1800 متر، متقدماً بفارق طولين عن "توهوكو"، بقيادة الفارس البرازيلي فرانسيسكو لياندرو غونكالفيس.

وفي سباق آخر، منح الجواد "لاهريش" المدرب مصبح المهيري فوزاً جديداً على مضمار ميدان، بعدما تفوق بفارق بسيط على "مون بليد"، ليحقق الفارس الفرنسي جول موبيان أول انتصار له في مضمار ميدان.

وكانت المهرة "توركواز" بإشراف المدرب عبدالله الحمادي قد افتتحت الأمسية بفوزها في الجولة الثانية من التاج الثلاثي للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، بقيادة الفارس تشارلي بينيت، متقدمة بفارق نصف طول عن "آر بي القاهر".