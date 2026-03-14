فريق الإمارات للدراجات يستعيد صدارة سباق تيرينو–أدرياتيكو بإيطاليا

توسكانا - ايطاليا في 14 مارس/ وام / استعاد المكسيكي ديل تورو دراج فريق الإمارات - أكس ار جي صدارة الترتيب العام لسباق تيرينو–أدرياتيكو بإيطاليا بعد أداء هجومي قوي في المرحلة الخامسة، حيث حل في المركز الثاني لهذه المرحلة ليعود إلى صدارة الترتيب العام للسباق قبل مرحلتين فقط من الختام.

وكان ديل تورو قد تصدر الترتيب العام في المرحلة الثانية، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذه الصدارة في المرحلتين الثالثة والرابعة.

وشهدت المرحلة الخامسة، التي امتدت لمسافة 184 كيلومتراً من ماروتا–موندولفو إلى مومباروتشيو، واحدة من أصعب مراحل السباق حتى الآن، إذ تضمنت ما يقارب أربعة آلاف متر من التسلق عبر تلال إقليم ماركي الإيطالي، مع سلسلة متواصلة من المرتفعات الحادة.

من جانبه نجح الدنماركي مايكل فالغرين دراج فريق إي إف إديوكيشن–إيزي بوست بالتتويج بلقب المرحلة.